“In merito all’ordinanza di divieto temporaneo dell’utilizzo dell’acqua ad uso potabile emanata in data 23/04/2025, l’Amministrazione comunale di Sant’Agata e Gesesa al solo fine di informare correttamente e compiutamente i cittadini interessati comunicano quanto segue. Le zone interessate dalla suddetta ordinanza sono le seguenti: Frazione Bagnoli, Località Pontevenere, Località Sant’Anna, la parte di Località Restinola da via Sant’Anna a via Restinola fino a Masseria Masillone, Località Sanguinito, la parte di Località Presta che va dall’incrocio tra Mulino Corte e via Presta salendo per tutto il lato sinistro fino all’ex tabacchino delle fave, Località Molino Corte, Località Capitone, Località Catinelle, Località Saiano e Località Biferchia. La rete di distribuzione idrica che alimenta tali zone è servita dal Serbatoio “Bagnoli”, il quale è alimentato dalle acque provenienti dall’Acquedotto Carolino”. Questa la nota congiunta di Comune di Sant’Agata de’ Goti e azienda idrica.

