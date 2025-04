Papa Francesco, 150mila i fedeli che gli hanno reso omaggio a San Pietro – Diretta

Città del Vaticano, 25 apr. – (Adnkronos) – Sono 150mila i fedeli che hanno reso omaggio fino a ora a Papa Francesco. Anche nella notte in migliaia si sono messi in coda per un ultimo omaggio al Pontefice a San Pietro riaperta in anticipo.

Oggi, venerdì 25 aprile, l’ultimo accesso alla Basilica per l’ultimo saluto sarà alle 18. “La Basilica di San Pietro, come precedentemente comunicato, resterà aperta fino alle ore 19. Attorno alle 18, tuttavia, terminerà l’accesso alla fila, per permettere di mantenere l’orario di chiusura e consentire a chi si mette in fila di accedere alla Basilica”, ha precisato la Sala stampa del Vaticano.

Alle 20 ci sarà il rito della chiusura della bara. Alle 20 la bara verrà chiusa. E domani sabato 26 si svolgeranno i funerali a San Pietro.

La Protezione civile, con It-Alert, ha avvertito con un messaggio via telefono cellulare, che l’orario di chiusura dell’accesso a piazza San Pietro oggi sarà alle 17. . “Saluto Papa Francesco. Orario chiusura accesso piazza San Pietro ore 17 del 25 aprile”, si leggeva nel messaggio inviato in italiano, inglese, francese e spagnolo.

Stasera alle 20 ci sarà dunque il rito di chiusura della bara di papa Francesco. Il rito, come ha disposto lo stesso Pontefice, sarà più snello. Non più tre bare, come era consuetudine; sarà utilizzata un’unica bara in legno rivestita di zinco. Prima della chiusura della bara, il volto di Francesco verrà coperto da un velo di seta bianca e all’interno della cassa verrà collocata una borsa con le monete coniate durante il pontificato, delle medaglie d’argento e di bronzo a simboleggiare gli anni di servizio. Nella bara verrà anche posto un tubo di metallo contenente il Rogito, redatto dal maestro delle cerimonie, nel quale si racconta la vita del Papa.