Il megaparcheggio, Capodimonte e il rione Libertà. In queste zone della città sono state individuate (la scelta definitiva spetta, comunque, alla giunta) le tre aree suggerite dalla commissione consiliare Sport, da candidare alla realizzazione di un parco giochi, nell’ambito del Progetto “100 Playground”, che si svilupperà lungo il quadriennio 2025-2028 e avrà come finalità la promozione e la diffusione dei valori dello sport e, in particolare, della pallacanestro attraverso la costruzione e ricostruzione di 100 campi ad accesso gratuito in aree svantaggiate e a rischio sicurezza in 100 Comuni italiani. Ovviamente, si tratta di una candidatura, essendo limitate le realizzazioni rispetto al numero dei Comuni che sono 7.896.

L’articolo completo su Il Sannio Quotidiano di oggi – Acquista qui la tua copia