25 aprile: sindaco Cosenza, ‘assurdo stop iniziative Archivi Stato’

Roma, 25 apr. (Adnkronos) – – “La richiesta formale proveniente dal direttore generale archivi Antonio Tarasco, inviata a tutti gli archivi di Stato del Paese, di rinviare o annullare ogni iniziativa programmata in occasione dell’Ottantesimo anniversario della Liberazione in segno di cordoglio per la morte del Pontefice, appare assurda e del tutto fuori luogo. Negli Archivi di Stato, ammenoché il dg non sia a conoscenza di altro, solitamente non si balla e non si brinda, ma si organizzano manifestazioni sobrie e di qualità in osservanza a quella che è la mission di questi organismi indirizzata alla conservazione, tutela e valorizzazione della storia Patria. Questo è ciò che si intendeva fare nell’Archivio di Stato di Cosenza dove è stata annullata la mostra ‘Grido di Libertà’ la cui inaugurazione si doveva tenere ieri pomeriggio”. Lo afferma il sindaco di Cosenza, Franz Caruso.

“Non è certamente mia intenzione -aggiunge- agitare polemiche o alzare polveroni, ma è indubbio che annullare le iniziative poste in essere dagli Archivi di Stato per celebrare una data di immenso valore per la nostra Repubblica, in uno Stato laico, qual è appunto la Liberazione dalla dittatura nazifascista, è eccessivo intanto perchè va ben oltre gli obblighi da rispettare per il lutto nazionale giustamente dichiarato, quanto cozza con la stessa concezione che della cultura aveva Papa Francesco, per come ricordato, peraltro, dallo stesso ministro Giuli nel suo messaggio di cordoglio in cui ha sottolineato il sostegno del Pontefice alla tutela dell’arte e della memoria storica; la sua voce è stata un veicolo di ispirazione per molti”.

“Ebbene -conclude il sindaco di Cosenza- si faccia ispirare il ministro Giuli ed intervenga tempestivamente affinché non si oscuri un momento che va ben oltre quello celebrativo, rappresentando soprattutto un’occasione di riflessione, di ricordo e di gratitudine”.