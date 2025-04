Unicredit-Bpm: Renzi, ‘uno scandalo utilizzo golden power’

Roma, 24 apr. (Adnkronos) – “Voi che parlavate contro l’utilizzo del potere nella gestione del credito avete fatto uno scandalo, che si chiama golden power su Unicredit, che nessuno ha il coraggio di dire. Il golden power su una banca italiana è uno scandalo senza precedenti: a me non interessa capire chi prenderà il controllo di Generali, di Bpm, di Monte dei Paschi, di Unicredit, lascio spazio al mercato, ma che il Governo della Repubblica utilizzi il Venerdì Santo il golden power su Unicredit e nessuno dica niente in questo Paese è uno scandalo assoluto”. Lo ha affermato Matteo Renzi, intervenendo in dichiarazione di voto al Senato sulle risoluzioni al Dfp.