Ucraina: Gb condanna attacco a Kiev, ‘bagno di sangue perpetrato da Putin’

Londra, 24 apr. (Adnkronos/Afp) – Il ministro degli Esteri britannico David Lammy ha condannato i “crudeli” attacchi russi che hanno colpito Kiev la scorsa notte, scrivendo su X che “queste non sono le azioni di un uomo di pace”.

In precedenza, anche il sottosegretario britannico per gli Affari europei Stephen Doughty aveva condannato gli attacchi, parlando di scene “scioccanti” che sono un “crudo promemoria dello spargimento di sangue e dell’aggressione perpetrati da Putin”.