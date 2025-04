Stipendi Trotta in ritardo, interrogazione in Regione

Sul caso degli stipendi ai lavoratori della Trotta bus è arrivata l’interrogazione del consigliere regionale e capogruppo della Lega Severino Nappi.

Un’istanza indirizzata al presidente della Giunta regionale Vincenzo De Luca.

Al centro dell’iniziativa la mancata retribuzione ai dipendenti, tema a livello provinciale già compulsato dal responsabile provinciale Infrastrutture e Trasporti Cosimo Cairella, e il responsabile Coesione territoriale per la Lega Salvini Luigi Barone.

Intercettata dal capogruppo regionale dunque una forte sollecitazione dal territorio sannita.

Nelle premesse Nappi, alla luce della gestione del servizio di Trasporto Pubblico Locale affidata a Benevento alla Trotta, richiama inadempimenti contrattuali e le irregolarità perpetrate ai danni dei dipendenti denunciate dai sindacati, in particolare il mancato pagamento delle spettanze stipendiali nei termini previsti.

“Il mancato pagamento degli stipendi determina gravi disagi ai lavoratori e alle loro famiglie”, scrive Nappi, che prosegue rifacendosi ancora alle denunce delle sigle, rispetto al fatto che la ditta non starebbe “ottemperando al versamento al fondo complementare Priamo dei contributi previdenziali, nonostante questi siano regolarmente trattenuti dalle buste paga”.

Quindi, in virtù del «clima di tensione e incertezza tra il personale determina una criticità nella qualità del servizio di Trasporto Pubblico Locale”, Nappi ha interrogato il presidente della Giunta regionale, anche nella sua veste di assessore ai Trasporti, per sapere “se è a conoscenza delle criticità che riguardano l’azienda Trotta Bus Service che gestisce il servizio di Trasporto Pubblico Locale a Benevento città e del mancato pagamento degli stipendi ai suoi dipendenti”.

Dal consigliere arriva infine la sollecitazione a chiarire “quali provvedimenti urgenti intenda adottare affinché i diritti dei lavoratori della Trotta Bus Service di Benevento non siano continuamente lesi, ovvero vengano garantiti gli stipendi nei termini previsti e siano versati al fondo Priamo i contributi previdenziali regolarmente trattenuti in busta paga; quali iniziative intenda porre in essere affinché sia garantito, con continuità e qualità, il servizio del Trasporto Pubblico Locale nella città di Benevento”.