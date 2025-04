San Giorgio del Sannio – Villa Securitas, secondo tentativo per la concessione

A San Giorgio del Sannio nel corso della gestione commissariale, prima dell’insediamento dell’amministrazione Ricci, è stato pubblicato un avviso finalizzato alla concessione di Villa Securitas. Il Comune cercava un gestore per le aree verdi e la piscina di Marzani, ma la procedura si è chiusa con un nulla di fatto: al 5 luglio 2024, giorno di chiusura dei termini per presentare le domande, non sono arrivate offerte. Per questo ora si farà un nuovo tentativo.

L’articolo completo su Il Sannio Quotidiano di oggi – Acquista qui la tua copia