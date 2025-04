La magia e l’imprevedibilità della Serie C potrebbero presentare Giugliano-Benevento come un primo assaggio di ciò che accadrà al primo turno playoff, lì dove inizierà la scalata della Strega con vista sulla Serie B. Un viaggio lungo e tortuoso per i giallorossi che, a differenza dello scorso anno, scatterà già dal primo impegno dopo la conclusione della regular season, senza aspettare i primi incroci delle avversarie del proprio girone o degli altri due, come accaduto nella passata stagione alla squadra di Auteri. Nel 2024 fu la Triestina ad aprire il viaggio del Benevento 17 giorni dopo il sipario sul campionato, quest’anno ne trascorreranno solo 7 tra la gara col Giugliano e il primo turno playoff che potrebbe riproporre proprio i gialloblù sulla strada della Strega, ma al “Vigorito”.

L’articolo completo su Il Sannio Quotidiano di oggi – Acquista qui la tua copia