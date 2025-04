A Pietrelcina è arrivata al capolinea la procedura indetta per assegnare il servizio di gestione dei parcheggi. Si tratta di un nuovo progetto approvato dalla giunta Mazzone a luglio dell’anno scorso, che riguarda la gestione degli stalli a pagamento in strade e piazze del paese (non custoditi) attraverso i parcometri elettronici e gli ausiliari del traffico; non solo, perché il servizio abbraccia anche gli interventi di installazione e manutenzione della segnaletica, come anche la custodia del cimitero e la gestione dei bagni pubblici. 670mila euro il valore, per un periodo di cinque anni, rinnovabili.

