Papa: funerali e Conclave, Federfarma Roma ‘farmaci garantiti h24’

Roma, 24 apr. (Adnkronos Salute) – Funerali del Pontefice, Conclave, feste nazionali, eventi giubilari e cerimonie solenni. In vista di questi eventi che richiamano un elevato afflusso di turisti, Federfarma Roma assicura che “il servizio farmaceutico è garantito su tutto il territorio della Capitale, 24 ore su 24”.

“Il nostro obiettivo – afferma Andrea Cicconetti, presidente di Federfarma Roma – è offrire un punto di riferimento certo e accessibile a tutti, in ogni momento della giornata, soprattutto in un periodo così intenso per la Capitale. Cittadini, turisti, fedeli e pellegrini possono contare sulla presenza costante delle farmacie di turno, anche nei giorni di festa, pronte a rispondere a qualsiasi necessità. Le farmacie rappresentano il primo contatto con il Servizio sanitario nazionale e, con l’arrivo della bella stagione e l’aumento dei flussi, è fondamentale la collaborazione di tutti per garantire sicurezza e assistenza. Sapere dove trovare informazioni affidabili è un diritto nonché un dovere”.

Per conoscere la farmacia di turno più vicina – ricorda l’associazione in una nota – cittadini e turisti hanno a disposizione due modalità semplici e immediate: cercare i cartelli informativi esposti all’esterno di ogni farmacia, che riportano gli orari di apertura delle farmacie di turno, oppure visitare il sito www.federfarmaroma.com, consultabile in 5 lingue (italiano, inglese, tedesco, spagnolo e francese), dove è possibile scansionare un Qr Code che grazie alla geolocalizzazione consente di individuare in pochi secondi la farmacia aperta più vicina.