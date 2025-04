Sempre più impattanti e qualificanti non solo le competenze digitali ma anche quelle ‘green’ per l’ingresso nel mercato del lavoro italiano.

Un dato che emerge chiaramente anche nel territorio sannita . Lo attestano i dati contenuti nel report elaborato da Unioncamenre centro studi ‘Tagliacarne’ sui Green Jobs e le relative competenze Green. Parliamo di formazione specifica per lavorare nelle aziende che operano nel comparto di transizione energetica e sostenibilità ambientale, ma anche sulla formazione di base, trasversali ormai quasi all’intero mercato del lavoro, per livello di conoscenza relativo a risparmio energetico e sostenibilità ambientale.

