Le ragioni del rilancio delle zone interne italiane, non solo complementari alle aree metropolitane e costiere, ma motori di nuovo sviluppo.

E’ l’argomento portato da una delegazione della Conferenza Episcopale Italiana al centro in un incontro con il presidente della Repubblica Sergio Mattarella andato in scena ieri.

Alle 12, il capo dello Stato ha ospitato un gruppo di vescovi delle Aree interne. Del gruppo facevano parte Felice Accrocca, arcivescovo di Benevento; Giuseppe Baturi, arcivescovo di Cagliari, Segretario Generale della Conferenza Episcopale Italiana; Adriano Cevolotto, vescovo di Piacenza-Bobbio; Mariano Crociata, vescovo di Latina-Terracina-Sezze-Priverno, presidente della Commissione degli episcopati dell’Unione europea (Comece; Ciro Fanelli, vescovo di Melfi-Rapolla; Michele Fusco, vescovo di Sulmona-Valva; Giovanni Massaro, vescovo di Avezzano; Giuseppe Mazzafaro, vescovo di Cerreto Sannita-Telese-Sant’Agata dei Goti; Sergio Melillo, vescovo di Ariano Irpino-Lacedonia.

