Daily Crown: William e Kate, l’anniversario di matrimonio in un cottage scozzese

Londra, 24 apr. (Adnkronos/Dpa) – Il principe e la principessa di Galles trascorreranno il loro 14esimo anniversario di matrimonio in un cottage con angolo cottura su un’isola scozzese. William e Kate torneranno nel Paese in cui si sono innamorati per una visita di due giorni, incontrando artigiani, agricoltori e residenti dell’Isola di Mull, al largo della costa occidentale della Scozia. La coppia reale britannica si è sposata nell’Abbazia di Westminster il 29 aprile 2011 ed è probabile che martedì prossimo si godranno una romantica cena a due sull’isola, anche se non è chiaro chi cucinerà nel loro cottage.

Compagni di vita da oltre 20 anni, William e Kate si sono conosciuti all’Università di St Andrews, nel Fife, e sono diventati amici prima di iniziare la loro storia d’amore. Due anni dopo il matrimonio, la coppia ha avuto il loro primo figlio, il principe George, poi la principessa Charlotte nel 2015 e il principe Louis nel 2018, e sembra che il loro rapporto sia ancor più forte dopo le cure oncologiche di Kate.

L’isola di Mull fa parte delle terre un tempo governate dal Lord of the Isles, uno dei numerosi titoli scozzesi che William ha reditato da suo padre, quando Carlo è diventato re e William erede al trono. In Scozia, William e Kate sono ufficialmente conosciuti con i loro titoli scozzesi, Duca e Duchessa di Rothesay, e inizieranno la loro visita martedì nella città di Tobermory, sull’isola di Mull. La coppia visiterà una sala locale che funge da centro comunitario e visiterà il Tobermory Producers Market, coordinato dalla sala del porto di Tobermory, dove assaggerà i prodotti e incontrerà produttori e artisti.