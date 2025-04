La scossa ha provato a darla il presidente Vigorito con le sue parole e Auteri tenta di seguirne l’esempio sul campo. Non molla il tecnico giallorosso, non alza bandiera bianca, nonostante i riscontri recenti siano stati sconcertanti per una squadra che dà la sensazione di aver mollato la presa, oltre che il proprio talento. Sta tentando nuovamente di rimetterla in piedi l’allenatore siracusano, alla ricerca di un turning point che possa realmente permettere di scrivere un finale diverso a una stagione che pare ormai segnata.

