25 aprile: La Russa, ‘rispetto e piena adesione per data che vide ritorno libertà’

Roma, 24 apr. (Adnkronos) – “Non è da oggi il convincimento mio personale ma anche della parte politica da cui provengo, di rispetto e piena adesione ai valori della Costituzione e quindi del rispetto della data che vide il ritorno della libertà”. Lo ha affermato il presidente del Senato, Ignazio La Russa, in occasione della commemorazione dell’80/mo anniversario della Liberazione.

“Leggo una parte di un documento che per me fu importante nella mia vita scritto a Fiuggi con grande sincerità e grande passione -ha aggiunto la seconda carica dello Stato- dove che senza reticenze affermavamo che ‘l’antifascismo fu il momento storicamente essenziale per il ritorno dei valori democratici che il fascismo aveva conculcato'”.