Non è il tempo degli strali e dei processi, nemmeno quello dei redde rationem. Non ancora, almeno, visto che c’è una stagione da concludere e una possibilità, seppur remota, da giocarsi per provare ad aprirsi la porta sulla Serie B attraverso l’appendice dei play off. Una chance che Oreste Vigorito e il Benevento vogliono giocarsi, nonostante il girone di ritorno col freno a mano tirato abbia gettato tutti, o quasi, nello sconforto e nella rassegnazione rispetto all’esito di questa stagione.

