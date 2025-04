Telese Terme è il comune più prospero del Sannio dopo la città capoluogo secondo i dati del Ministero dell’Economia e delle Finanze relativi alle dichiarazioni dei redditi presentate nel 2024 (anno d’imposta 2023).

La cittadina termale ha un reddito medio pro capite, con 21.885 euro, preceduta solo da Benevento con 22.838 euro.

Le Terme, il lago condiviso con Solopaca e il vicino parco naturalistico del Grassano di San Salvatore Telesino rendono la cittadina sannita centro di attrazione non solo per la gita fuori porta o della passeggiata del week end per gli abitanti di ampie zone geografiche ma per stabilire anche la propria vita.

