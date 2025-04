Sant’Arcangelo Trimonte piange lo storico sindaco Romeo Pisani

Lutto a Sant’Arcangelo Trimonte per la scomparsa dello storico sindaco del paese Romeo Pisani.

Pisani è morto a 88 anni, nell’ospedale ‘Santo Stefano’ di Prato.

L’arrivo della salma a Sant’Arcangelo è atteso per la giornata odierna, 23 aprile. In Municipio sarà allestita la camera ardente, mentre i funerali si svolgeranno domani alle 10 nella chiesa di Santa Maria Maggiore.

Il sindaco Felice Iammarino a nome dell’amministrazione comunale ha manifestato vicinanza alla famiglia: “Instancabile servitore della comunità, uomo di grande umanità, dedicazione e passione civile, formatore di generazioni”, questo il ritratto fatto dall’attuale primo cittadino.

