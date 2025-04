Riforme: Casellati, ‘burocrazia Ue inaccettabile dazio, confronto per semplificazione’

Roma, 23 apr. (Adnkronos) – “Non basta agire a livello nazionale, se poi nel superiore livello del diritto dell’Unione europea si producono discipline ipertrofiche e ci piovono sulla testa oneri burocratici che, secondo il Rapporto Draghi, gravano sulle imprese per circa 150 miliardi di euro l’anno. Questo è sì un vero e inaccettabile dazio. Per questo, lo scorso 4 marzo ho incontrato a Bruxelles il commissario Dombrovskis, titolare della delega alla semplificazione, aprendo con lui un canale di comunicazione diretto, nel segno di un nuovo metodo: intendiamo lavorare attraverso il dialogo e il confronto già nella fase istruttoria di elaborazione delle norme europee, per garantire in quella sede, regole più snelle, più chiare e conformi alle esigenze di imprese e cittadini: un vero e proprio shock di semplificazione per accrescere la competitività delle imprese”. Lo ha affermato il ministro per le Riforme e la Semplificazione, Elisabetta Casellati, rispondendo al Question time della Camera ad un’interrogazione di Italia viva a proposito delle iniziative del Governo per garantire la competitività delle imprese anche rispetto alle prospettive legate all’introduzione dei dazi.

L’esponente dell’Esecutivo ha ricordato l’approvazione del disegno di legge che “dispone l’abrogazione espressa di 30.709 atti normativi adottati tra il 1861 e il 1946. Lo stock delle norme vigenti risulta così ridotto del 28%”. Inoltre “il Governo ha introdotto una nuova legge annuale di semplificazione, all’esame del Senato”.