Papa: Schlein, ‘no a ipocrisie di chi non ha mai ascoltato suoi appelli, serve coerenza’**

Roma, 23 apr (Adnkronos) – “Papa Francesco non ha mai fatto scelte allo scopo di essere amato, ha sempre fatto gesti senza ipocrisia e infingimenti, con fermezza, ha rivolto il suo sguardo verso gli ultimi, alle periferie del mondo, sulla pace, la giustizia sociale e l’ambiente”. Lo ha detto Elly Schlein in aula alla Camera.

La scomparsa di Papa Francesco “merita tutto il nostro cordoglio e il nostro ricordo ma non merita l’ipocrisia di chi non ha mai dato ascolto ai suoi appelli e oggi cerca di seppellire il suo potente messaggio su migranti, poveri, cambiamenti climatici e nega le cure a chi non può permettersele”, ha sottolineato la leader del Pd.

“Il modo migliore è cogliere l’esempio di coerenza tra quello che diceva e quello che faceva, sulla pace a Gaza e in Ucraina, il contrasto alle disuguaglianze, accogliere anziché respingere chi fugge da una guerra, cambiare un modello di sviluppo che sta creando disuguaglianze”, ha detto ancora Schlein.