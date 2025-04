Amici e parenti, allarmati per la circostanza che un uomo, sessantenne originario di Foglianise, residente a Pistoia, da giorni non rispondeva al telefono, hanno avuto l’amara conferma per i loro sospetti. L’uomo è stato purtroppo rinvenuto senza vita nella sua dimora dai carabinieri intervenuti sul posto. Intervento dei militari svolto in cooperazione con i Vigili del Fuoco che hanno consentito il loro ingresso. Sconvolti familiari e conoscenti della persona trasferitosi da tempo a nord per lavoro, molto apprezzato sia in terra toscana, dove si era trasferito per lavoro.