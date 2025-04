Mo: Houthi rivendicano attacco missilistico in Israele

Sana’a, 23 apr. (Adnkronos) – Gli Houthi dello Yemen hanno rivendicato un attacco missilistico in Israele. In una dichiarazione, un portavoce del gruppo ribelle afferma che i suoi combattenti hanno lanciato un missile balistico e un drone nelle zone di Haifa e Jaffa.

“Non ci tireremo indietro dal nostro dovere di sostenere i palestinesi finché l’aggressione a Gaza non cesserà e l’assedio non sarà revocato”, ha affermato il portavoce degli Houthi.