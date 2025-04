L’Organizzazione della Fondazione Benevento Città Spettacolo informa che in ragione e partecipazione al lutto nazionale proclamato per la scomparsa di Sua Santità Papa Francesco, gli eventi in programma in questa settimana sono ufficialmente rinviati a data da destinarsi.

Gli eventi rimandati sono Peppe Fonzo in «Fuje Filumena» (24 aprile) e «Le quattro stagioni di Tumpa, Vivaldi e Richter» (26 aprile), nell’ambito della programmazione di #CittàSpettacoloRisvegli

Tale decisione è stata presa con senso di responsabilità e profondo cordoglio, in adesione al dolore che ha colpito l’intera comunità cattolica e il mondo intero per la perdita di una figura straordinaria, guida spirituale e riferimento di umanità, dialogo e pace.

La Fondazione si unisce con commozione al ricordo di Papa Francesco, grata per il suo instancabile impegno verso gli ultimi, la sua parola di speranza e la sua testimonianza di amore universale, da sempre sostenitore dell’Arte e degli artisti. “Il suo sorriso resterà luce nei giorni del mondo.”

Teatri chiusi e venerdì sera divieto di musica all’esterno dei locali

Il sindaco di Benevento Clemente Mastella, a seguito dei cinque giorni di lutto nazionale deliberati dal Consiglio dei Ministri per la scomparsa di Papa Francesco, ha deciso la chiusura dei teatri cittadini fino a sabato 26 aprile, nella cui mattinata com’è noto si svolgeranno i funerali del Pontefice scomparso ieri, e lo spostamento al pomeriggio della manifestazione “Pedalando sull’Appia” inizialmente prevista proprio nelle ore mattutine.

Inoltre, con apposita ordinanza disporrà il divieto di diffusione di musica all’esterno dei locali nella serata di venerdì 25 aprile.

Il sindaco Mastella ha infine rivolto l’invito a osservare la massima sobrietà e un minuto di silenzio nelle manifestazioni che si disputeranno nell’arco della settimana per onorare la memoria del Pontefice.