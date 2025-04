I giovani sempre al centro del progetto Benevento, nel presente giallorosso e nel futuro. Nella conferenza stampa fiume del presidente Vigorito trovano spazio soprattutto i prodotti del settore giovanile, promossi in prima squadra sotto la gestione Auteri e protagonisti di un grande salto in avvio di stagione, fino al crollo di questo 2025. Le risposte secondo il numero uno del club però restano convincenti: “Quando siamo partiti l’abbiamo fatto con un gruppo di giovani, spiegando nella serata di presentazione delle maglie che avremmo fatto di tutto per migliorare la stagione precedente. Ho detto che molti dei giovani che andavano in ritiro con Auteri erano soggetti alla valutazione del tecnico. Se fermo l’orologio al 31 dicembre di quest’anno abbiamo fatto bingo, nel 2025 invece penso che dovremmo ricominciare da capo. La soluzione sta nella mediazione, nel vedere chi è cresciuto: su di loro c’è la volontà di fare un esame anche sulle attitudini psicofisiche. Su alcuni elementi possiamo contare, della vecchia e della nuova guardia: alcuni dei ragazzi sono molto interessanti e come attaccamento sono legati alla maglia giallorossa. Altri invece forse devono maturare altrove”.

L’articolo completo su Il Sannio Quotidiano di oggi – Acquista qui la tua copia