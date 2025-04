Dazi: Xi, ‘guerre tariffarie e commerciali minano diritti legittimi e interessi di tutti’

Pechino, 23 apr. (Adnkronos/Xinhua) – Il presidente cinese Xi Jinping ha dichiarato che le guerre tariffarie e commerciali compromettono i diritti e gli interessi legittimi di tutti i paesi, danneggiano il sistema commerciale multilaterale, e hanno un impatto sull’ordine economico mondiale.

Durante i colloqui con il presidente azero in visita in Cina, Ilham Aliyev, Xi ha affermato che Pechino è disposto a collaborare con l’Azerbaigian per salvaguardare il sistema internazionale con le Nazioni Unite al centro e l’ordine internazionale basato sul diritto internazionale, proteggere fermamente i rispettivi diritti e interessi legittimi e difendere l’equità e la giustizia internazionale.