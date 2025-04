Neppure il tempo di apprendere che i consiglieri di opposizione avrebbero inoltrato richiesta di accesso agli atti, che l’amministrazione comunale si preoccupava di rendere noto che la delocalizzazione delle colonnine elettriche e relative cabine installati sul piazzale di via Nenni, di fronte alla chiesa del Sacro Cuore/Cappuccini, era già tra i suoi obiettivi immediati.

Quindi non era stata necessaria alcuna sollecitazione come, invece, ritenevano alcuni esponenti della minoranza. Si era tenuto un vertice con la società e tutto sarebbe stato sistemato, l‘area sarebbe stata liberata. Era il 20 febbraio, ma finora nulla è accaduto, le due cabine e le colonnine sono ancora là. E i consiglieri Francesco Farese e Giovanna Megna provvedono a rinfrescare la memoria a Mastella ed i suoi collaboratori.

