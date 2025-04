Pienone nel Sannio nel giorno di Pasquetta. Tante presenze registrate fra agriturismo e ristoranti in città e in provincia, con il circuito enogastronomico capace di palesare tutta la sua attrattività in una giornata caratterizzata da sole e temperature gradevoli.

Si preannuncia vivace la stagione turistica nel capoluogo, tenendo conto di quanto emerso ieri e domenica scorsa in termini di presenze nel centro storico della città. dove sono stati molti i visitatori ad ammirare i monumenti cittadini e i siti di maggiore attrattività. Bene il Teatro Romano, che ha ospitato 425 visitatori, compresa una comitiva di statunitensi, come sottolineato sui social da Ferdinando Creta guida emerita del sito archeologico.

