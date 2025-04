Mo: media, ‘coloni israeliani assaltano complesso moschea di Al-Aqsa’

Gaza, 22 apr. (Adnkronos) – Decine di coloni israeliani hanno preso d’assalto i cortili della moschea di Al-Aqsa, a Gerusalemme Est, ‘scortati’ dalla polizia israeliana. Lo rende noto l’agenzia di stampa palestinese Wafa, citando testimoni che hanno riferito che i coloni sono arrivati ​​in gruppi e hanno vagato per il sito, cercando di “provocare” i palestinesi.

Le forze israeliane si sono schierate massicciamente in tutta la Città Vecchia, posizionando ufficiali a ogni porta che conduce ad Al-Aqsa, ha riferito Wafa. I testimoni hanno descritto la zona come simile a una “caserma militare”. La polizia ha imposto restrizioni più severe ai palestinesi che tentavano di entrare nella moschea, impedendo a molti di accedervi.