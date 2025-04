Una Pasqua drammatica per la Comunità di Cervinara e per l’Arma dei Carabinieri tutta. Una squassante tragedia ad essersi materializzata all’alba della Domenica della Resurrezione presso la Caserma dei Carabinieri di Acerra.

Un militare di 42 anni di Cervinara, quanto al dettaglio, in forza presso la Stazione dell’Arma del Comune casertano, si è tolto la vita sparandosi un colpo di pistola alla testa.

