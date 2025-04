Una sconfitta che cancella tutti i progressi compiuti una settimana prima, contro l’Audace Cerignola. Quando una vittoria sembrava in grado di riallineare i punti cardine del Benevento è arrivato il colpo di grazia del Trapani sotto ogni punto di vista, soprattutto sul piano umorale.

Auteri non ha usato giri di parole nel postpartita: “Avevamo dei criteri e non li abbiamo mai applicati. Il calcio è questo, non solo in Serie C: serve l’aiuto di tutti, la coralità indipendentemente dai ruoli, e questo è l’aspetto più deludente”. Un pugno in pieno volto incassato dalla Strega che ha prodotto senza mai concretizzare, ha sprecato l’impossibile anche dal dischetto e ha perso di vista lucidità e attenzione nei momenti clou del secondo tempo, senza più ritrovarsi. Nella corsa al quinto posto è arrivata una mano dalle alleate contro le dirette concorrenti: il Latina ha fermato il Potenza, cristallizzando la classifica tra il quinto e il settimo posto, complice lo stop di Catania e Picerno.

