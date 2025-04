Nei giorni scorsi presso la Sala della Conferenze di Amorosi l’associazione ‘Sagra della Panorra Aps’ ha organizzato una manifestazione per festeggiare l’importante riconoscimento che appartiene a tutta la comunità.

La presidente dell’associazione Stefania Di Santo ha espresso grande soddisfazione per il risultato raggiunto a seguito del riconoscimento della Panorra come Pat in base al Decreto del Ministero Politiche Agricole e Forestali prot. 110765 del 11 marzo 2025: un lavoro iniziato diversi mesi orsono che ha portato la Panorra a diventare Prodotto Agroalimentare Tradizionale legato al Comune di Amorosi.

