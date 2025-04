Papa: Richetti, ‘un pastore illuminato che ha saputo parlare a tutti’

Roma, 21 apr (Adnkronos) – “Ci lascia un uomo che è stato molto più che successore di Pietro. Papa Francesco è stato un pastore illuminato per la Chiesa che non ha mai rinunciato a parlare a tutti, raggiungendo anche gli angoli meno in luce della società. Un uomo di fede che ha incarnato la carità cristiana in ogni passo del suo cammino. Il dolore per la perdita del Santo Padre è grande come la gratitudine per ogni giorno del suo pontificato”. Lo scrive sui social Matteo Richetti, capogruppo di Azione alla Camera.