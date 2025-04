Papa: Artale (Centro Padre Puglisi), ‘visita casa Beato ha lasciato ai volontari segno indelebile’

Palermo, 21 apr. (Adnkronos) – “La visita del santo padre alla casa del beato Puglisi ha lasciato a tutti i volontari del Centro fondato da padre Puglisi un segno indelebile perché abbiamo colto ciò che li univa: la fedeltà al Vangelo e la povertà materiale e di spirito con la quale aveva vissuto padre Puglisi e con la quale viveva Papa Francesco”. Lo ha detto all’Adnkronos Maurizio Artale, il presidente del Centro di Accoglienza Padre Nostro fondato dal Beato Giuseppe Puglisi. Nel 2018 Papa Francesco andò in visita nella casa del Beato Puglisi. “Quando si è seduto sulla sedia della scrivania di padre Puglisi, sulla quale c’era uno squarcio vistoso, il Papa era intimorito di sedervisi… da quel giorno 15.000 pellegrini l’anno visitano la casa del Beato Puglisi – dice Artale – Per questo abbiamo voluto donare alla città di Palermo la mostra permanente che ne testimonia quel “pellegrinaggio”. L’abbiamo istallata proprio nel luogo del martirio del Beato Puglisi”.

“Inoltre ci ha molto colpito quando gli abbiamo presentato il progetto dell’asilo e della piazza per Brancaccio, lui li ha voluti benedire”, ha concluso.