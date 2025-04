Haiti: Onu, ‘vicini a punto di non ritorno a causa delle violenze’

Port-au-Prince, 21 apr. (Adnkronos/Afp) – Haiti si sta avvicinando al “punto di non ritorno” a causa della nuova escalation di violenza da parte delle gang nelle ultime settimane. Questo l’avvertimento lanciato dall’Onu, che ha invitato la comunità internazionale ad agire per impedire che il Paese sprofondi nel “caos totale”.

“Ci stiamo avvicinando a un punto di non ritorno. Mentre la violenza delle gang continua a diffondersi in nuove aree del Paese, gli haitiani vivono in una situazione di crescente vulnerabilità e sono sempre più scettici sulla capacità dello Stato di soddisfare i loro bisogni”, ha dichiarato al Consiglio di Sicurezza Maria Isabel Salvador, rappresentante speciale delle Nazioni Unite per il Paese. “Senza un aiuto internazionale decisivo, concreto e tempestivo, la situazione della sicurezza ad Haiti potrebbe non cambiare”.