Pasqua: Fontana, ‘porti speranza di pace, pensiero a Mattarella e al Papa’

Roma, 20 apr (Adnkronos) – “In questo giorno di rinascita, il mio augurio è che la luce della Pasqua porti speranza concreta di pace, in un mondo che ne ha urgente bisogno. Un particolare messaggio di affetto e vicinanza va al Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, e al Santo Padre, al quale si uniscono le nostre preghiere”. Lo dice il presidente della Camera Lorenzo Fontana.

“Esprimo gratitudine a chi oggi è al lavoro per garantire servizi essenziali alle comunità e un pensiero speciale a quanti vivono momenti di sofferenza o solitudine. Che la Pasqua possa essere per tutti un tempo di conforto, forza e rinnovata fiducia”, aggiunge Fontana.