Parlamento: Dl, ostruzionismo e urne, primavera tra tour de force e rischio ingorgo**

Roma, 20 apr (Adnkronos) – Una primavera di lavoro intenso, con un rush finale verso l’estate che si preannuncia particolarmente serrato, e il rischio ingorgo sempre dietro l’angolo a causa dello slalom tra campagna elettorale, referendum e elezioni. Nelle prossime settimane Camera e Senato sembrano essere destinate a un ‘tour de force’, soprattutto a causa di un ‘pacchetto’ particolarmente ricco di decreti in scadenza e da approvare entro termini precisi.

Per questo, di fatto, a Montecitorio i ponti lunghi primaverili sono stati ridimensionati, con l’aula che torna a riunirsi martedì 22 per approvare il giorno dopo, con la fiducia, il Dl Pa che scade il 13 maggio e che deve essere inviato al Senato. Per assicurare al provvedimento una corsia preferenziale è scattata la ‘tagliola’ sulla discussione alla Camera, provocando le ire dell’opposizione: “A maggio faremo ostruzionismo su tutto”, ha promesso il M5s dopo l’ultima capigruppo di Montecitorio.

Sulla stessa linea Avs e anche Pd, che ha lamentato la “chiusura totale di maggioranza e governo” sui lavori parlamentari. Scintille si prevedono, quindi, in aula sempre la prossima settimana quando (giovedì) bisognerà votare alla Camera le risoluzioni legate dal Dfp. Anche qui le opposizioni hanno promesso battaglia dopo aver chiesto in capigruppo, senza trovare soddisfazione, la presenza del ministro dell’Economia e della premier in aula.

(Adnkronos) – Dopo il Dl Pa le Camere hanno subito un’altra scadenza da rispettare: il Dl sicurezza, in scadenza il 10 giugno e anche questo da inviare al Senato. Montecitorio se ne occupa già giovedì prossimo, con il voto sulle pregiudiziali presentate dalle opposizioni. Intanto il Senato, da martedì, ha in programma di licenziare l’ennesimo decreto, il Dl bollette, già approvato dalla Camera.

L’aula di palazzo Madama ospiterà inoltre mercoledì Giorgia Meloni per l’atteso premier time. A questo punto, dopo i voti della prossima settimana, le Camere dovrebbe godere di qualche giorni di tranquillità. A Montecitorio sarà una capigruppo giovedì 24 a definire il programma dei lavori di maggio. Il Senato ha già stabilito che la settimana dal 28 aprile al 2 maggio sarà riservata ai lavori delle Commissioni: niente aula quindi, con l’eventuale eccezione dell’esame del Dfp se fosse necessario.

Ma il calendario di maggio rischia di essere particolarmente impegnativo da definire, per non parlare di quello di giugno. Al Senato, per fare un esempio, sono in coda il Dl sulle consultazioni elettorali e referendarie (scadenza il 18 maggio), il Dl sulla cittadinanza (scadenza il 27 maggio), il Dl sull’immigrazione irregolare (scadenza 27 maggio), il Dl calamità naturali (scadenza il 30 maggio). Diversi di questi provvedimenti sono in attesa del via libera della Camera, prima. A giugno invece, il 6, scade il Dl Pnnr.

(Adnkronos) – Tutto questo al netto delle decisioni del Cdm, con nuovi provvedimenti che potrebbero essere approvati da qui alla pausa estiva, come i decreti (annunciati o attesi) sugli acconti Irpef 2025 e sul ‘salva pensioni’. I lavori del Parlamento dovranno, infine, tenere conto delle scadenze elettorali per le quali di prassi è prevista una pausa a ridosso delle urne per la campagna elettorale.

I prossimi appuntamenti sono quelli delle amministrative e del referendum. Domenica 25 e lunedì 26 maggio è in programma il primo turno delle amministrative, con ballottaggio l’8 e il 9 quando ci sarà l’election day con i referendum abrogativi relativi a 5 quesiti in tema di lavoro e cittadinanza. In totale al voto andranno oltre 400 comuni italiani, molti di questi in regioni a statuto speciale che hanno un altro calendario elettorale: FVG 13 e 14 aprile (ballottaggio 27 e 28 aprile); Sardegna 8 e 9 giugno (ballottaggio 22 e 23 giugno); Sicilia 25 e 26 maggio (ballottaggio 8 e 9 giugno); Trentino-Alto Adige 4 maggio (ballottaggio 18 maggio).