Mo: Orlando (Pd), ‘a Pasqua si fermino atrocità a Gaza’

Roma, 20 apr (Adnkronos) – “Buona Pasqua a tutti, a chi crede, a chi non crede, a tutti quelli comunque che ne colgono il significato più profondo, quello della resurrezione e dell’aspirazione alla pace. Una pace giusta per l’Ucraina, una pace giusta non segnata dagli imperialismi e non scritta dalla Russia e da Trump, e che veda anche un protagonismo dell’Europa. Ma una pace, una conseguenza di un dialogo, dell’interruzione dell’attività delle armi. E poi, prima ancora che una pace, uno stop alla strage di Gaza”. Lo dice in un video pubblicato sui social l’ex ministro del Lavoro ed esponente Pd Andrea Orlando.

“Oggi a Pasqua credo che sia giusto ricordare quelle atrocità e chiedere tutti insieme che si fermi, alla comunità internazionale di attivarsi – osserva l’ex ministro dem – di esercitare tutte le pressioni possibili su Israele perché questo scempio possa interrompersi e perché si possa tornare a parlare della costituzione di uno Stato palestinese. Ogni sforzo che va in questa direzione credo che sia giusto, e in questi giorni credo che sia particolarmente proprio”.