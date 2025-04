Milano-Cortina, Vonn: “Brignone merita di esserci, se qualcuno può farlo è lei”

Madrid, 20 apr. (Adnkronos) – “Federica Brignone? Mi è dispiaciuto molto sapere del suo infortunio, piuttosto grave, e le ho scritto un messaggio su Instagram, sperando davvero che torni. Ha avuto una stagione incredibile. Essere sul podio con lei e Gut, e vedere cosa ha fatto vincendo il titolo assoluto, la donna più anziana ad aver mai vinto il titolo assoluto, e con tutte le vittorie che ha ottenuto, merita di essere alle Olimpiadi di casa l’anno prossimo. Lo spero davvero tanto e prego che possa tornare, e se c’è qualcuno che può farlo, quella è lei”. Lo ha detto la campionessa statunitense di sci Lindsey Vonn a Madrid per i Laureus Awards, parlando dell’infortunio di Federica Brignone in vista dei Giochi di Milano-Cortina.

“L’anno scorso, quando ero qui ai Laureus Awards, avevo appena subito l’intervento al ginocchio solo poche settimane prima. E il recupero è andato così bene che la mia vita è completamente diversa. Ho sofferto quasi sempre, e ora non penso nemmeno al mio ginocchio. È l’ultima cosa a cui penso. Questo è stato davvero l’unico motivo per cui sono riuscita a tornare a gareggiare, ed è stata sicuramente una strada tortuosa per arrivare sul podio nella mia ultima gara dell’anno. Ma sento che ne è valsa la pena. Amo lo sci agonistico. Ho sempre amato lo sci agonistico. Ma mi rende davvero felice e non vedo l’ora di tornare e, spero di essere in Italia l’anno prossimo. Quali i miei obiettivi per il 2026? Ne ho già raggiunti alcuni. Quindi spero che la mia età non mi impedisca di salire di nuovo sul podio”, ha aggiunto l’americana che è tornata a gareggiare quest’anno a 40 anni, a quasi sei anni di distanza dal suo ritiro e ora punta anche alle Olimpiadi di Milano-Cortina.

“Sono stata a Cortina moltissime volte. Mi sembra la mia seconda casa. Hanno addirittura dato il mio nome ad una pizza. Ne sono molto orgogliosa. Non danno nomi a queste cose molto spesso. E’ come una medaglia. Ho dovuto implorarla, ma me l’hanno data”, ha aggiunto la campionessa americana sorridendo. “Ovviamente sono stata ad un sacco di sfilate a Milano. Sono stata sul Lago di Como un milione di volte. L’Italia è un posto dove adoro andare, e tutti in Italia mi hanno sempre trattato come una famiglia. Quindi sono molto emozionata, e probabilmente l’unica ragione per cui torno è che le Olimpiadi sono a Cortina”.