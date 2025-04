Roma, 19 apr (Adnkronos) – “La golden power del governo nei confronti dell’ops di Unicredit su Bpm non ha fondamento. È una evidente forzatura, una entrata a gamba tesa del governo in una operazione di mercato tra due banche italiane. Che si può criticare o non condividere, ma non certo ostacolare in modo pretestuoso”. Lo scrive su Twitter il senatore Antonio Misiani, responsabile Economia nella segreteria Pd.