Mercoledì scorso abbiamo parlato delle rimostranze di Federconsumatori Benevento, che ha bocciato le nuove modalità di consegna del kit per la raccolta differenziata a San Giorgio del Sannio.

La sigla guidata da Antonio Barletta ha sollecitato l’amministrazione comunale a modificare la procedura per il ritiro del kit che prevede la presentazione di documento d’identità, tessera sanitaria e il documento attestante il pagamento della tassa sui rifiuti. Federconsumatori censurava la richiesta dell’atto legato alla Tari, e in risposta il sindaco Ricci e l’assessore Zampetti hanno dichiarato che “la ricevuta di pagamento non costituisce un requisito obbligatorio per il ritiro del materiale, qualora il cittadino risulti regolarmente iscritto al ruolo Tari. La verifica richiesta al momento della distribuzione ha come unico obiettivo quello di individuare eventuali soggetti non iscritti al ruolo Tari, ovvero coloro che non risultano in alcun modo registrati nelle liste ufficiali, e non già di controllare lo stato dei pagamenti”.

Sul tema ieri è intervenuto il gruppo di opposizione ‘San Giorgio protagonista’.

“Abbiamo assistito alla immediata replica alla Federconsumatori del sindaco e della maggioranza, che di fatto è una evidente marcia indietro, quando si asserisce che non è obbligatorio presentare la ricevuta dell’avvenuto pagamento Tari all’atto del ritiro del kit per la raccolta differenziata, dopo che è stato veicolato ufficialmente il contrario sia attraverso i manifesti affissi nel paese, sia sulla pagina Facebook ufficiale del Comune”, incalzano i consiglieri Bocchino, Rinaldi e Bruno: “Tutto questo ingenera incertezza e disorienta la cittadinanza, che non merita una amministrazione confusa su argomenti importanti quali il conferimento dei rifiuti e la raccolta differenziata. Aspettiamo i risultati della iniziativa stabilita dalla delibera di Giunta comunale n.35 del 25 marzo 2025 e soprattutto l’annunciata riduzione della Tari. La realtà, finora, è ben altra: nel mese di luglio 2024 questa amministrazione aumentò i coefficienti Tari a tutti, sia per le utenze domestiche che per quelle non domestiche”.