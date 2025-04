La Lega si affiderà ancora a Luigi Barone. Ovviamente, l’ufficialità ancora non c’è, poiché la decisione dovrà essere sancita dagli organi di partito, ma da quanto emerso nel corso dello scambio di auguri tenutosi in un locale del comune di Ceppaloni, uno dei due candidati alle prossime elezioni regionali sarà il responsabile regionale Enti Locali. Una investitura avvenuta alla presenza del segretario regionale Gianpiero Zinzi e in collegamento con il vice segretario federale e sottosegretario al Lavoro Claudio Durigon. Oltre 150 partecipanti (142 i coperti ai tavoli), tra sindaci, amministratori e dirigenti della Lega sannita, per lo scambio degli auguri e programmare al meglio i prossimi ed importanti appuntamenti elettorali. Presente tutto lo stato maggiore locale del partito ad iniziare dal segretario provinciale Luigi Bocchino, il vice segretario e sindaco di Pago Veiano Mauro De Ieso, il sindaco di Calvi Armando Rocco, i dirigenti regionali al Turismo Vincenzo Lombardi e alla Giustizia Vittorio Fucci, Claudio Principe e tanti altri amministratori locali.

