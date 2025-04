Domenico Russo lascia, ma la postazione di presidente della Gesesa resta ad Essere Democratici. Non è un mistero che il successore, Oreste Di Giacomo, apprezzato amministrativista, pur non essendo un esponente politico, graviti nell’alveo di tale soggetto politico essendo, oltre che grande amico, anche uno dei sostenitori principali del vicesindaco Francesco De Pierro, così come del resto lo era lo stesso presidente uscente, che non ha neppure inoltrato la domanda che gli avrebbe consentito di aspirare al terzo mandato. Il decreto del sindaco conferma che, qualora Domenico Russo fosse stato di diverso avviso, si sarebbe andati verso la riconferma della terna uscente, in quanto, con Di Giacomo, per gli altri due componenti del cda designati, si tratta di una conferma, il segretario cittadino di Noi di centro Cosimo Lepore e l’ex assessora comunale Amina Ingaldi. Per quest’ultima non si avevano certezze, tutt’altro, sembrava ineluttabilmente destinata all’estromissione, ma sarebbe stata salvata in extremis. Una decisione lampo, questa nomina da parte del sindaco, che non avrà dormito per poter esaminare il curriculum dei vari candidati.

L’articolo completo su Il Sannio Quotidiano di oggi – Acquista qui la tua copia