Furto in una pizzeria, ladro in azione a volto scoperto

Irruzione predatoria in una pizzeria in centro storico nel capoluogo sannita nella notte tra mercoledì e giovedì scorso. Svuotato il registratore di cassa con postazione per pagamenti automatizzati con tecnologia digitale, con asporto di due moduli della postazione stessa e dunque con conseguenze rilevanti non tanto per quanto asportato ma per la ricaduta relativa al danneggiamento della postazione di pagamento, di cui sarà necessario operare un costoso ripristino.

L’articolo completo su Il Sannio Quotidiano di oggi – Acquista qui la tua copia