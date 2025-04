Un altro digiuno da interrompere, un’altra astinenza da cancellare per regalarsi un altro balzo in avanti in classifica e tenere così viva fino alla fine l’ambizione di ottenere il miglior piazzamento possibile in zona play off. Il successo conquistato contro il Cerignola ha permesso al Benevento di tornare a respirare a pieni polmoni e di ricaricare il serbatoio dell’autostima, ma per cancellare realmente l’eredità scomoda di un girone di ritorno da incubo il sussulto d’orgoglio del ‘Monterisi’ non può certamente essere sufficiente. Servono conferme, ciò che alla vigilia del match con il Trapani ha reclamato Gaetano Auteri. Il tecnico giallorosso ha chiesto ai suoi di ripetere quella prova fatta di intensità, di capacità di farsi spazio tra le maglie avversarie e di aggredire a tutto campo, togliendo fiato e idee all’antagonista che aveva di fronte.

