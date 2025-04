Ucraina: Zelensky, ‘Venerdì Santo con Mosca che bombarda Kharkiv e Sumy’

Washington, 18 apr. (Adnkronos) – “È così che la Russia ha iniziato questo Venerdì Santo: con missili balistici, missili da crociera, Shahed, mutilando la nostra gente e le nostre città”. Lo ha scritto su X il presidente ucraino Volodymyr Zelensky, riferendosi all’attacco russo di oggi su Kharkiv, “dove decine di edifici residenziali sono stati danneggiati, così come un’azienda e alcuni veicoli. Circa 70 persone sono rimaste ferite, tra cui cinque bambini. La più piccola, Valeriia, ha solo due anni. Tutti i feriti hanno ricevuto l’assistenza medica necessaria. Tragicamente, una persona è morta”.

Nel suo post, Zelensky cita anche l’attacco con droni a Sumy, dove “uno degli obiettivi era un normale panificio, un’attività commerciale ordinaria che serve la città da decenni. Tragicamente, una persona è rimasta uccisa in questo attacco. Le mie condoglianze a tutti coloro che hanno perso i propri cari. Ci sono stati attacchi russi anche nelle regioni di Dnipro, Kiev, Mykolaiv e Donetsk. I nostri soccorritori, i nostri medici e gli altri servizi di emergenza e specializzati stanno tutti rispondendo e aiutando. Ringrazio ogni singola persona che sta salvando vite umane e ripristinando le condizioni di vita nelle città e nei villaggi ucraini”.

“Sono grato a tutti i nostri partner che ci stanno aiutando a difendere l’Ucraina”, ha concluso il capo dello Stato. “Ogni pacchetto di aiuti per la difesa è importante: tutti i sistemi di difesa aerea, la fornitura sufficiente di missili per tali sistemi, tutto questo fa davvero la differenza”.