Un ritorno prezioso per l’ultimo assalto, quello che vale la vista più bella sui playoff. Contro il Trapani Gaetano Auteri ritroverà Angelo Talia, sempre più imprescindibile per questo Benevento. Il canterano giallorosso aveva saltato la gara del “Monterisi” contro l’Audace Cerignola per squalifica ma ritroverà il suo posto a centrocampo già con il Trapani, nell’ultima casalinga di questa regular season giallorossa. Il suo rientro assume un peso specifico notevole non solo per una necessità numerica di pedine nella zona nevralgica del campo – Prisco, Acampora e il resto della banda hanno dimostrato di poter garantire prestazioni di spessore – ma soprattutto per il processo di maturità della Strega, giunta a 180’ dall’inizio della corsa verso la Serie B.

