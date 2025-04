Stir di Casalduni non lontano dal ripristino operativo. Quanto emerso nell’assemblea dei soci della Società Samte S.p.A., partecipata della Provincia di Benevento, perla gestione del ciclo rifiuti. In particolare il presidente della Provincia, Nino Lombardi, ha voluto rimarcare come nel corso della riunione si sia preso atto degli importanti risultati conseguiti, attraverso la società partecipata, sulla strada della normalizzazione della gestione del ciclo dei rifiuti a servizio della collettività sannita. Lombardi ha ricordato l’apporto determinante nell’opera di rimozione dei rifiuti abbancati presso la località Toppa Infuocata di Fragneto Monforte e presso lo Stir di Casalduni.

L’articolo completo su Il Sannio Quotidiano di oggi – Acquista qui la tua copia