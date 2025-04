Denunciati in stato di libertà un quattordicenne ed una diciottenne italiani, accusati in concorso, del furto di uno smartphone ai danni di una sedicenne. Dopo alert al 113, gli operatori della Squadra Volanti hanno raggiunto il posto in cui si trovava una sedicenne derubata del proprio smartphone. I poliziotti intervenuti hanno visionato le immagini di alcuni sistemi di videosorveglianza installati in quella zona e, proprio dall’esame delle immagini, hanno potuto ricostruire l’esatta dinamica del fatto ed individuare i due giovani indiziati del furto.

