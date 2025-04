Fratelli d’Italia all’attacco di Mastella. Il coordinamento cittadino ha diramato una nota dai toni durissima nei confronti del sindaco di Benevento. “Le continue dichiarazioni del sindaco Mastella, che da giorni alterna attacchi al centrodestra e minacce al centrosinistra, sembrano più il frutto di una tattica da “strategia dei due forni” che di una reale visione politica per il futuro della Campania e della provincia di Benevento. È evidente che stia provando ad alzare il prezzo della sua posizione con il centrosinistra, facendo apparire come scontato – qualora non accontentato – un suo approdo nel centrodestra: se così fosse, dobbiamo deluderlo sin da subito. Non ci sarà spazio per operazioni improvvisate o condizionate da ricatti”.

L’articolo completo su Il Sannio Quotidiano di oggi – Acquista qui la tua copia